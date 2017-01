Pozyskiwanie nowych klientów.

1. Reklama kontekstowa w wyszukiwarce Google

Jest to chyba najbardziej skuteczne narzędzie do pozyskiwania klientów "tu i teraz". Oczywiście, przy prawidłowej konfiguracji. Potencjalni klienci szukając towaru w najbardziej popularnej wyszukiwarce w Polsce Google.pl przechodzą na stronę docelowych zapytań z reklam.

Minus — wysoka cena za kliknięcie

2. SEO - optymalizacja

Tworząc sklep internetowy, ważne jest, aby prawidłowo wykonać SEO czyli konfiguracje i ustawienia związane z prawidłową optymalizacją treści i kodu e-sklepu i wszystkich jego stron, a także warto zadbać o unikalność i jakość tekstów, zdobywanie linków. Jest to konieczne do tego, aby strona internetowa po indeksacji przez wyszukiwarkę mogła uzyskać maksymalnie wysokie pozycje w organicznych wynikach wyszukiwania Google.pl. Organiczny ruch jest darmowy i kluczowy dla sklepów internetowych.

Minus — pierwsze wyniki mogą pojawić się dopiero po kilku miesiącach.

Obejrzyj film o znaczeniu SEO dla sklepów internetowych >>

3. Rozmieszczenie towarów w serwisach porównywarki cen

Dodając asortyment sklepu internetowego do najbardziej popularnych serwisów-porównywarek towarów i ich cen, można uzyskać dodatkowe zamówienia. Im niższe ceny na produkty i lepsze opinie, tym więcej tych zamówień będzie miał właściciel sklepu internetowego.

Wiadomo najpopularniejsze porównywarki (np. Ceneo, Kupujemy.pl, Skąpiec, Nokaut) są płatne, lecz warto z nich korzystać ponieważ często generują duży ruch. Na stronie www.porownywarki.info można znaleźć także listę darmowych i branżowych porównywarek cen!

Płatność w takich serwisach pobierana jest od kliknięcia i od ewentualnego zakupu. To dobre rozwiązanie, jeśli jesteśmy w stanie zaoferować niską cenę, należy jednak pamiętać, że im niższa cena, tym lepsze miejsce można uzyskać w wynikach wyszukiwania wybranego serwisu.

Warto również zwrócić uwagę na Zakupy Google (Google Shopping), czyli porównywarka cen od Google. Platforma reklamowa Google Shopping jest już dostępna w Polsce.

4. Sieci społecznościowe

Za pomocą przycisków społecznościowych użytkownicy będą mogli dzielić się ze znajomymi informacjami o produktach w sklepie internetowym na swoich stronach, na Facebook, Twitter i innych popularnych serwisach.

Najbardziej popularne przyciski społecznościowe to Addthis.com, Shareaholic, Sociable, Social Sharing Toolkit, Share Buttons by AddThis, Social Media Widget, Digg Digg

Facebook niedawno wprowadził też sekcję Sklep, która umożliwia sprzedawanie produktów bezpośrednio z poziomu strony. Jeżeli prowadzisz fanpage swojej firmy i masz tam wielu “followersów” warto rozważyć uruchomienie takiej opcji.

Utrzymanie klienta na miejscu

5. Online-konsultant (np. czater.pl, smartsupp.com, livesupport.pl, livechat1.pl, sugester.pl)

Widget pozwala komunikować się z klientami np. z tymi, którzy nie lubią rozmawiać przez telefon i wolą korespondencję on-line. Możliwe są dwa warianty: klient samodzielnie może zwrócić się do operatora bezpośrednio na stronie internetowej (zazwyczaj, klikając na ikonę w prawym dolnym rogu) i otrzyma odpowiedzi na wszystkie pytania, lub sam operator oferuje swoje doradztwo klientowi podczas wyboru towaru. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

6. Usługa natychmiastowych zwrotnych połączeń CALLBACK czyli 100% kontaktu z klientem (np. zadarma.com)

Widget oferuje odwiedzającym e-sklepu zostawić swój numer telefonu, aby właściciel sklepu internetowego mógł szybko nawiązać kontakt z potencjalnym klientem. Warto pamiętać że w rozmowie człowieka znacznie łatwiej przekonać do dokonania zakupu, rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na wszystkie nurtujące go pytania.

Powrót utraconych klientów

7. Technologia retargetingu; (na przykład: Google, Facebook)

Stosowany w wyszukiwarkach, portalach i sieciach reklamowych i społecznościowych. Pozwala wyświetlać reklamy tylko dla tych osób, które na przykład, nie zrealizowały zamówienia i porzuciły koszyk.

8. E-mail i SMS-mailing do klientów (np. inis.pl, mrtarget.pl, redlink.pl, freshmail.pl, serwersms.pl)

Narzędzie, które pozwala regularnie przypominać o e-sklepie obecnym klientom. Cel — powtórne sprzedaże i zwiększenie lojalności.

Można także zorganizować E-mail i SMS - mailing do potencjalnych klientów przyciągając ich uwagę za pomocą różnych promocji, bonusów, konkursów, oferując dodatkowe relewantne i analogiczne towary... To działa !

Wzrost sprzedaży

9. Przyjmowanie płatności online (np. payu.pl, przelewy24.pl, dotpay.pl, paypal.com, tpay.com)

Dostępność możliwości zapłaty za towar bezpośrednio na miejscu wygodny sposób (kartą kredytową, ekspresowe przelewy bankowe online, bitcoin, Paypal, SMS Premium itp.) — już nie tylko modne, ale i konieczne. Dzięki takim możliwościom można zwiększyć kilkakrotnie sprzedaż i wzbudzić zaufanie u klientów.

Teraz cały szereg usług różnych typów i metod płatności można zawrzeć jedną umową, co jest bardzo wygodne.

Metody opłaty on-line

10. Sprzedaż towarów na kredyt czyli płatności odroczone (np. FerBuy, platformaratalna.pl, eraty.pl )

Rodzaj płatności online. Pozwala zapłacić za towar “tu i teraz”, nawet tym klientom, którzy nie posiadają środków na zakup towarów. Pożyczone środki, zazwyczaj są dostępne już w ciągu 15 minut ! Bardzo wygodne rozwiązanie, które ułatwia sprzedaż.

11. Rabaty

Nic tak skutecznie nie stymuluje sprzedaż, jak rabat! Zniżka to najlepszy silnik handlu, gdyż jest to najbardziej atrakcyjny warunek zakupu towaru i mega potężne narzędzie oddziaływania na nabywcę. Można przeprowadzić wyprzedaż, wprowadzić zniżki np. z okazji świąt, jubileuszu, otwarcia/zamknięcia sezonu itp.

Przyklad realizacji promocji

12. Zalecane produkty

Klient, który zamawia w sklepie internetowym telefon, na pewno będzie potrzebował etui lub folii ochronnej. Ale sam klient w momencie zakupu może o tym zapomnieć.

Wniosek: zaproponuj mu podobne produkty przy zakupie głównego towaru. Dzięki temu e-sklep może zwiększyć średni rachunek i zyski z samej sprzedaży.

13. Etykiety promocyjne

Świetny sposób, aby zainteresować klientów konkretnymi towarami, które chcesz szybciej sprzedać, typowe etykiety promocyjne np. "Promocja", "Nowość", "Hit", "Wyprzedaż", "Produkt dnia", "Produkt miesiąca" lub "Produkt tygodnia". Popyt na oznaczone w ten sposób towary gwarantuje pomyślną sprzedaż!

14. Kody promocyjne

Narzędzie to pozwala na ustawienie indywidualnych cen na towary konkretnej grupy nabywców i potencjalnych klientów, przy tym nie zmieniając ceny dla wszystkich innych odwiedzających sklep internetowy!

Kupony, kody promocyjne można rozpowszechniać w mediach i sieciach społecznościowych, e-mail i SMS, rozdawać ulotki itp..

15. Minutnik, który odlicza czas promocji

Świetny sposób, aby poinformować odwiedzających o kończących się już promocjach i wyprzedażach.

Minutnik zachęca odwiedzających e-sklep kupić towar jak najszybciej!

Przyklad realizacji odliczania

16. Od zamówienia do zakupu jeden klik

Nie zawsze wygodniej jest zamawiać towar przez klasyczny e-koszyk, rutynowo wypełniając wszystkie pola formularza. Część klientów woli nacisnąć jeden przycisk i zostawić swój numer telefonu, aby operator sklepu internetowego oddzwonił. Podłączając taką opcję, można zmniejszyć liczbę “porzuconych koszyków" i zwiększyć sprzedaż.

17. Sprzedające trigge’y

Są to elementy, które można zazwyczaj spotkać na głównej stronie sklepu internetowego. Przyciągają uwagę gości i użytkowników sklepu zachęcając ich do składania zamówień.

Na przykład wzmianka o darmowej wysyłce w Polsce lub gwarancji na wszystkie produkty na 10 lat.

18. Wyszukiwanie, sortowanie i filtry w katalogu towarów

Klientom należy dać możliwość jak najszybciej znaleźć potrzebny towar i jego modyfikacje w katalogu. Można do tego użyć paska wyszukiwania, sortowania i wszelkiego rodzaju filtry. Im szybciej klient znajdzie to, czego szukał, tym większa szansa na sprzedaż.

Wzrost zaufania do sklepu internetowego

19. Poczta w domenie (np. poczta dla firm info@nazwasklepu.pl)

Korespondencję z klientami najlepiej prowadzić z elektronicznej poczty podłączonej do swojej domeny. Na przykład info@nazwasklepu.pl. Zwiększa to zaufanie do sklepu internetowego ze strony klientów, a więc pozytywnie wpływa na sprzedaż.

20. Opinie klientów

Decydującym argumentem na rzecz zakupu w konkretnym sklepie internetowym mogą być pozytywne, wartościowe i ciekawe opinie klientów. W opinii obowiązkowo powinno być nazwisko, imię i zdjęcie klientów.

Podsumowanie

Praktycznie wszystkie te narzędzia są uniwersalne i zrozumiałe zarówno dla klienta, jak i dla właściciela sklepu internetowego, nadają się do każdego rodzaju e-sklepu.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z powyższych narzędzi, to już najwyższa pora przetestować teraz i ocenić ich skuteczność. Sukcesów i dobrych sprzedaży!