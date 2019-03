Innowacyjny serwis PromoNavi.pl oferuje różne narzędzia dla agencji marketingowych, freelancerów, przedsiębiorców, firm i osób fizycznych, czyli dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z Google Ads.

Dzięki innowacyjnej i stałek opcji, jaką jest ChachBack w wysokości 5% z wydatków na Google Ads oraz nowoczesnym narzędziom projekt PromoNavi wpływa na oszczędność czasu i budżetu!

Jakie dokładnie narzędzia są dostępne na PromoNavi.pl?

Pierwsze to "Planer słów kluczowych" za pomocą, którego znajdziesz nowe frazy kluczowe dla swojego e-sklepu, bloga, portalu lub strony internetowej innego typu.

Następne narzędzie to "Generator ogłoszeń reklamowych", który generuje w ciągu zaledwie kilku sekund setki relewantnych i unikalnych ogłoszeń reklamowych dla Twojej kampanii w Google Ads.

Kolejną, bardzo interesującą i pomocną opcją jest możliwość podglądu "Reklamy konkurencji". Narzędzie to stworzone dla osób, które porównują i analizują swoje ogłoszenia z reklamami konkurentów. Za pomocą podglądu "Reklamy konkurencji" można szybko znaleźć ogłoszenia reklamowe Google Ads (linki sponsorowane) wszystkich swoich konkurentów, które pojawiają się w płatnych wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google.pl!

Dzięki zastosowaniu następnego narzędzia "Powiązane Wyszukiwania" można znaleźć wszystkie słowa kluczowe i w zaledwie kilka sekund wybrać te, które podczas wyszukiwania w wyszukiwarce Google pojawiają się na dole strony wyszukiwania.

Ostatnie (na razie, bo PromoNavi wkrótce planuje udostępnić kolejne) narzędzie to "Połącz słowa kluczowe". Pozwala ono, by na podstawie wprowadzonych do systemu przez użytkownika, max. czterech słów, utworzyć maksymalną ilość możliwych kombinacji nowych Fraz kluczowych.

W celu rozpoczęcia pracy w serwisie PromoNavi.pl wystarczy zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go podczas rejestracji.

Kilka słów o stałym CashBack-u wysokości 5% dla wszystkich osób prowadzących kampanię reklamową w Google Ads

Po rejestracji w serwisie PromoNavi.pl i połączeniu swojego konta Google Ads z serwisem PromoNavi.pl, zarobki z tytułu CashBack-u będą naliczane i widoczne w zakładce "Finanse" za każdy dzień. Wypłata środków jest realizowana na konta bankowego lub PayPal. Serwis PromoNavi.pl automatycznie wystawia faktury w profilu "Raportów Finansów" użytkownika. Maksymalna kwota zwrotu CashCack-u, którą można otrzymać w kwartale wynosi 1000 zł. Limit dotyczy każdego połączonego identyfikatora (id) konta Google.

Jeśli użytkownik posiada kwartalny obrót środków na koncie o wartości przekraczającej 20000 zł, zaleca się jego rozdzielenie na kilka kont.

Serwis Promonavi utworzono we współpracy z popularną na rynku polskim platformą SeoPilot.pl, która automatyzuje procesy powiązane z reklamą kontekstową i pozycjonowaniem stron, a także udostępnia możliwość prowadzenia kampanii reklamowej jednocześnie w kilku modułach np. SEO (pozycjonowanie stron www), Content Marketing, Facebook Ads, Google Ads, jak również świadczy usługi copywriting-u.