Co oznacza automatyzacja reklamy kontekstowej (Adwords)?

Automatyzacja reklamy kontekstowej to, przede wszystkim, automatyzacja rutynowych czynności i operacji. To pozwala jej użytkownikowi zaoszczędzić czas i budżet. Automatyzacja zakłada, że uruchomienie kampanii musi być jak najbardziej uproszczone, przy tym jednak zachowane powinny być wszystkie najważniejsze ustawienia, ewentualnie rozszerzone o dodatkowe funkcje, skryte pod prostym w obsłudze interfejsem.

Uruchomienie efektywnej kampanii - tylko 5 kroków

Czym to się różni od Adwords Express?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że moduł reklamy kontekstowej to nie jest narzędzie konkurujące z Google Adwords! Nasi specjaliści pozostają w stałym kontakcie z Google, odbywają tam treningi. Nasze projekty w wielu krajach posiadają certyfikaty partnera Google. Proponujemy więc narzędzie, które nie tylko ułatwia start kampanii, ale także jej efektywne prowadzenie. Google Adwords Express jest narzędziem, które ułatwia rozpoczęcie kampanii Adwords, ale jej nie automatyzuje. W odróżnieniu do naszego modułu nie ma w nim możliwości wyboru strategii, ani doboru fraz kluczowych czy też automatycznej generacji treści ogłoszeń. Nasz moduł oferuje wiele dodatkowych i ważnych dla efektywności i budżetu funkcji, których nie przewiduje Google Express. System automatyzujący kampanię Adwords na każdym kroku podpowiada też użytkownikowi, co będzie najlepsze dla jego kampanii zgodnie z założonymi celami.

Według naszych obserwacji i doświadczenia korzystając z modułu automatyzacji reklamy kontekstowej nie tylko oszczędzasz czas i ale też zapłacisz mniej średnio o 30%, a to wszystko dzięki unikalnym funkcjom zarządzania kampaniami reklamowymi.

Moduł reklamy kontekstowej w SeoPilot - do kogo jest skierowany?

Systemy automatyzujące procesy pozycjonowania można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć systemy, z którego przede wszystkim korzysta mały i średni biznes. Przyjemny interfejs, łatwa obsługa, uproszczenie żmudnej pracy - to główne założenia. Druga grupa to produkt nastawiony na specjalistów, który oferuje dodatkowe opcje i wiele zaawansowanych modułów. Seopilot proponuje rozwiązanie, które uprości pracę zarówno przedstawicielom pierwszej grupy jak i drugiej.

Osoby fizyczne a reklamy Adwords

Zgodnie z wymaganiami Adwords, aby prowadzić kampanię reklamową należy uzupełnić profil firmy, podając jej dane. To niejednokrotnie było problemem dla osób fizycznych, które chciały prowadzić kampanię reklamową w Adwords. Dla nich świetnym rozwiązaniem więc będzie nasz system. W systemie mogą bowiem pracować osoby fizyczne jak i prawne.

Mikrobiznes a kampania Adwords

Minimalne budżety reklamowe, do 500 zł miesięcznie.

Wiele agencji, w tym także freelancerzy, oferujący usługi prowadzenia kampanii Adwords, ustalają minimalne budżety, z którymi rozpoczynają współpracę. W systemie SeoPilot nie ma ograniczeń dotyczących minimalnego budżetu. Możesz uruchomić kampanię nie martwiąc się o minimalną dopuszczalną kwotę. Ustalasz ją sam na podstawie swoich możliwości i rekomendacji, które przekazuje Ci system. Co więcej nie musisz płacić za pośrednika. Komisja w naszym systemie wynosi 0%, dlatego budżet, który przeznaczyłbyś na pośrednika możesz przeznaczyć na kampanię w Adwords.

Mały i średni biznes, freelancerzy

System świetnie się sprawdzi w przypadku przedsiębiorców oferujących szeroki asortyment towarów i usług. System automatycznie wygeneruje frazy kluczowe i ogłoszenia, dzięki czemu nie musisz tracić czas na żmudną pracę, pisząc 100 a nawet 1000 oryginalnych ogłoszeń. To też duże ułatwienie dla freelancerów. Co więcej system wygeneruje je zupełnie za darmo. Płacisz tylko za kliknięcia według stawek Adwords. System generuje również frazy i ogłoszenia konkurentów. To kolejne ułatwienie, niezbędne do uzyskania jak najlepszych rezultatów.

System automatycznie wygeneruje ogłoszenia reklamowe na podstawie wybranych fraz. Możesz je modyfikować i kopiować do woli. To ułatwia żmudną pracę.

Nie masz strony? Żaden problem

Czy wiesz, że kampanię Adwords możesz uruchomić nie posiadając strony internetowej? Nasz moduł udostępnia Ci taką możliwość. Możesz zdobywać nowych klientów bez strony www. Przy tym uruchomienie kampanii jest dziecinnie proste!

A co na to Google?

Moduł reklamy kontekstowej, oferowany w Systemie SeoPilot.pl, jest zgodny z wytycznymi i wykorzystujeAPI Google do zarządzania kampaniami na AdWords.

Moduł ten jest zatwierdzony i zweryfikowany przez Google i nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, nie zawyża stawek ani nie dolicza żadnych ukrytych kosztów lub opłat do kosztów reklamy. Pamiętaj, że płacisz tylko za kliknięcia! A rezultaty swojej kampanii weryfikujesz w przejrzystych i dokładnych raportach.

Podsumowanie:

Automatyzację kampanii reklamowych w Google, według naszych obserwacji, wykorzystują w swojej pracy zarówno agencje jak i osoby stawiające pierwsze kroki w temacie Adwords. Nasz moduł został skonstruowany tak, aby panel zarządzania był łatwy w obsłudze, ale pod daną prostotą jest ukryta praca i wieloletnie doświadczenie międzynarodowego zespołu i, co najważniejsze, zaawansowane ustawienia i konfiguracje. Zachęcamy do przetestowania swoich możliwości w Adwords z nami.

Promocja

Doładuj konto na sumę 499 zł a nasz specjalista skonfiguruje całą kampanię za Ciebie. Dobierze najbardziej relewantne frazy, napisze oryginalne ogłoszenia, ustawi wszystko zgodnie z Twoimi wymaganiami. Ponadto tylko w okresie próbnym - do 11 listopada 2017r. - prowizja za kampanię w SeoPilot wynosi 0%.