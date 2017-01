Na początek zalecamy zrobić krótki test. Jeżeli tego jeszcze nie robiłeś to sprawdź jak różnią się pozycje Twojej strony w wynikach desktopowych i mobilnych. Możesz to zrobić logując/rejestrując się do naszego systemu i korzystając z darmowego monitoringu pozycji. Czy widzisz różnice w pozycjach? Jak duże one są? Zwróć uwagę, że obecnie różnice te wynikają z takich czynników jak przystosowanie strony do wyświetlania się na urządzeniach mobilnych, jednak nadal jest to “stary” indeks, który sprawdza w pierwszej kolejności wersję desktopową. Wyobraź sobie co, będzie, jak wprowadzony zostanie indeks mobile-first! Czas na podjęcie zdecydowanych kroków. Przygotuj się na mobile-first.

Oto 5 prostych kroków, które pomogą zoptymalizować Twoją stronę pod mobile-first!

1. Prędkość wczytywania strony

Oglądając wideo instrukcję od Google słyszymy, że wczytywanie strony nie powinno być dłuższe niż …. 2 sekundy! Jest to górna granica dla stron e-commerce i warto dążyć do osiągnięcia takiej prędkości wczytywania. Zgodzisz się, że będzie to plus nie tylko dla robotów wyszukiwarki, ale też na pewno docenią to Twoi klienci.

Kilka standardowych zaleceń, które warto wziąć pod uwagę podczas optymalizacji szybkości ładowania strony:

Optymalizacja grafiki . Duże grafiki mogą spowalniać wczytywanie się strony, więc warto sprawdzić czy wszystkie zdjęcia i obrazy na stronie są odpowiednich rozmiarów.

. Duże grafiki mogą spowalniać wczytywanie się strony, więc warto sprawdzić czy wszystkie zdjęcia i obrazy na stronie są odpowiednich rozmiarów. Wyczyść kod . Usuń z kodu wszystkie niepotrzebne symbole, ale uważaj, aby na tym nie ucierpiałą jej funkcjonalność.

. Usuń z kodu wszystkie niepotrzebne symbole, ale uważaj, aby na tym nie ucierpiałą jej funkcjonalność. Zmniejsz ilość przekierowań. Zbyt duża liczba przekierowań opóźnia prędkość wczytywania strony i pogarsza user experience.

2. Nie blokuj CSS, JavaScript i grafik

Wcześniej dana taktyka rzeczywiście była przydatna. Jednak w obecnych czasach nasze smartfony często mają większą moc niż komputery PC i mogą obrabiać właściwie każde dane, zaś mobilne Googleboty mogą je odczytywać - nie pozbawiajcie ich tej przyjemności :)

3. Mobilny design strony

SEO obecnie uchodzi od technicznych aspektów i dąży w kierunku sztuki. Webmaster powinien nie tylko umieć posługiwać się kodem i znać się na czynnikach rankingowych, ale też umieć wykorzystać design strony tak, aby wpłynął on korzystnie na pozycje w wyszukiwarce.

Oto kilka porad:

Zdecydowanie zrezygnuj z Flash na korzyść HTML5

z Flash na korzyść HTML5 Zrezygnuj z pojawiających się okienek. Pop-upy bywają denerwujące nawet na stronach w wersji desktopowej, a co dopiero wtedy, gdy okienko zajmuje cały ekran smartfona?

bywają denerwujące nawet na stronach w wersji desktopowej, a co dopiero wtedy, gdy okienko zajmuje cały ekran smartfona? Strona powinna być nie tylko mobile-friendly, ale też finger-friendly. Przekonaj się sam, czy Twoim użytkownikom nic nie przeszkadza podczas scrollowania strony na urządzeniach mobilnych. Czy przy kliknięciu są przekierowani do odpowiedniego elementu strony itd.

Przyjazny dla użytkownika urządzeń mobilnych. Łatwość posługiwania się i klikania w przyciski.

4. Optymalizacja on-page

Mobilne SERPy pozostawiają nam mniej przestrzeni do tworzenia (mniejsze ekrany). W związku z tym wszystkie nagłówki i opisy powinny być krótkie i maksymalnie treściwe. Pomoże to też GoogleBot szybciej pojąć i zapoznać się z zawartością Twojej strony.

Krótkie nagłówki pomagają robotom Google, a także użytkownikowi w odbieraniu najważniejszych informacji na urządzeniach mobilnych

5. Lokalna optymalizacja

Mobilne wyszukiwanie ma decydujące znaczenie dla biznesów, które za cel obierają przyciągnięcie klienta do lokalu - sklepu stacjonarnego. Według danych Google aż 50% klientów, którzy szukali czegoś w lokalnych wynikach wyszukiwania na smartfonach, odwiedziło sklep w ciągu tego samego dnia, dla komputerów i tabletów wartość ta jest nieco niższa i wynosi 34%.

Użytkownicy urządzeń mobilnych często szukają w wyszukiwarce informacji o pobliskich sklepach, restauracjach i kawiarniach. Wykorzystaj to, jeżeli jesteś właścicielem podobnego lokalu.

Podsumowanie

Mobile-first to odpowiedź na tendencje obecnie panujące na świecie. Użytkownicy coraz częściej sięgają po mobilne urządzenia szukając informacji w Internecie. Stworzenie mobilnej/responsywnej wersji strony jest wręcz konieczne w obecnych czasach i opłaci się każdemu webmasterowi, który na stronie chce zarabiać. Docenią to zarówno klienci jak również roboty Google. Prawidłowa optymalizacja wersji mobilnej, zastosowanie zaleceń Google sprawią, że będziesz dobrze przygotowany na nadejście mobile-first. Śpiesz się. Czasu nie pozostało już tak mało.

