O pozycjonowaniu fraz sezonowych słów kilka

Walentynki, to jedno z najbardziej komercyjnych świąt w roku. Jest to więc okazja dla każdego biznesu na zwiększenie dochodu. Google w swojej notce prasowej informuje, że Walentynki to jedno ze świąt, które co roku ma coraz lepsze wyniki w wyszukiwarce. Rośnie stale liczba zapytań. Mamy dla Was dzisiaj zestawienie dotyczące tego, czego szukamy z okazji 14 lutego i jak możemy tę wiedzę wykorzystać z korzyścią dla swojego biznesu.

W okresie poprzedzającym Walentynki (a więc przeważnie już od połowy stycznia) w wyszukiwarkach zaczynają pojawiać się zapytania dotyczące pomysłów na prezent. Aby sprawdzić i przeanalizować te frazy warto skorzystać z darmowych narzędzi generujących słowa i sugestie wyszukiwania na podstawie wpisanego przez nas zapytania (polecamy np. automatyczną generację fraz w SeoPilot, sugestie Google w SeoPilot, lub narzędzie keywordtool.io.

Poprzez analizę otrzymanych wyników można dowiedzieć się, czego tak naprawdę chcą internauci i na tej podstawie uda się im zaproponować gotowe rozwiązania. Pamiętaj, żeby sprawdzić ile osób daną frazę wyszukuje. Nie ma sensu pozycjonować się na frazy, które cieszą się znikomą popularnością. Możesz tego dokonać na podstawie podawanej w Google Adwords Średniej miesięcznej liczby wyszukiwań. Bezpłatnie dane te sprawdzisz też po rejestracji w systemie SeoPilot

Frazy pokroju: „prezenty na walentynki dla niego” lub „dla niej” są dość jasne. Przygotowanie listy najbardziej inspirujących prezentów, którymi można obdarować ukochaną osobę to świetny sposób na zareklamowanie swoich produktów (o ile oczywiście faktycznie mogą być potraktowane jako taki prezent).

Podobnie będzie, gdy po frazie „prezenty na walentynki” pojawi się dopisek „własnoręcznie robione”, które pozwolą zakochanym wzajemnie obdarować się unikalnymi upominkami. Będzie to świetny sposób na zareklamowanie firmy zajmującej się decoupagem lub scrapbookingiem.

Warto skupić się także na działaniach lokalnych. Sezonowe pozycjonowanie lokalne będzie idealnym rozwiązaniem dla restauracji, kręgielni czy kin. Wówczas podczas wpisania „pomysły na walentynki wrocław” w wynikach wyszukiwania pojawi się konkretny lokal, do którego można zabrać ukochaną czy ukochanego.

Sezonowe frazy kluczowe to świetny sposób na zwiększenie zainteresowania naszą działalnością. Jednak jak się zabrać za takie pozycjonowanie?

Jednak oprócz tego należy tworzyć treści i dbać o ich pozycjonowanie. Treści takie powinny zawierać pozycjonowane frazy sezonowe, naturalnie dopasowane do treści. Jeżeli nie masz na to czasu, bądź nie czujesz się na siłach zleć to profesjonalistom. Pamiętaj, że copywriter musi znać się na Twojej branży. Jeżeli nie masz zaufanego specjalisty, skorzystaj np z SeoPilot.pl. Pamiętaj, że firmowe blogi lub strony towarzyszące sklepowi należą obecnie do bardzo popularnych rozwiązań.

Jeżeli ktoś spóźnił się na pozycjonowanie fraz sezonowych na Walentynki – nie ma się co przejmować. W najbliższym czasie pojawi się jeszcze kilka tego typu okazji – wystarczy wspomnieć tylko o Dniu Kobiet czy zbliżających się świętach Wielkanocnych. Pamiętajmy również o tym, że raz stworzone treści będą działać także w przyszłych latach – a więc jeżeli nie zdążyliśmy w tym roku, w przyszłym roku zostanie to w dużym stopniu zrekompensowane. Nie trać zatem cennego czasu.